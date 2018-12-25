عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك اجتماعه الـ41 برئاسة رئيس المجلس الدكتور عطية الضيوفي، وبدأ المجلس اجتماعه بالاطلاع على التصاميم الهندسية لمقر بلدي تبوك والذي سينتقل إليه المجلس خلال الأشهر القادمة.واطلع المجلس على رد الأمانة بشأن إمكان ازدواج طريق الأمير نايف، حيث أكدت الأمانة للمجلس أن طريق الأمير نايف تم تصميمه على أن يكون مزدوجاً ولكن بسبب وجود كيبل ألياف بصرية تابع لوزارة الدفاع يمر بالطريق أعاق عمل الأمانة، وتمت مخاطبة وزارة الدفاع وإمارة المنطقة بعدة خطابات، فيما أكدت الأمانة أنه عند حل موضوع الكيبل سيتم ازدواج الطريق.بعد ذلك، ناقش المجلس الاقتراحات المقدمة من أعضاء المجلس حول المناطق المخصصة للمواقف أمام جامع التوبة بالشارع العام وإلغاء جزء من هذه المواقف، حيث قرر المجلس بعد مناقشة الموضوع تشكيل لجنة من أعضاء المجلس إضافة إلى مدير إدارة المشاريع وإدارة التخطيط بالأمانة للوقوف الميداني على هذا المشروع وعلى منطقة أسواق الجادة.كما اطلع المجلس على الاقتراحات المقدمة من أعضاء المجلس حول تسمية جميع الشوارع غير المسماة وتعليق اللوحات لكل شارع، مقررا مخاطبة الأمانة والاستفسار عن عن الشوارع غير المسماة.واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة شكاوى المواطنين، حيث اطلع على شكوى سكان حي البوادي ومطالبهم بإنارة طريق الملك عبدالله في الحي.