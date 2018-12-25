وقعت جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز -ممثلة بمعهد البحوث والخدمات الاستشاريّة- أمس (الاثنين)، اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز الحامد، تناولت وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين مجال التدريب والتأهيل لطلاب الهندسة والمهندسين، وإقامة الفعاليات مع الجامعة.من جهته، أكد عميد معهد البحوث بالجامعة الدكتور مبارك الحربي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار الشراكات النوعية التي تسعى الجامعة لإقامتها مع كافة القطاعات من خلال معهد البحوث والخدمات الاستشارية بالجامعة، مشيراً إلى الدور المهم في التنسيق وتفعيل أدوار الشراكة المتبادلة بين الجامعة وهيئة المهندسين بما يعود بالنفع على طلاب كلية الهندسة بالجامعة.