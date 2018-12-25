اعتمدت جامعة بيشة 43 مبادرة يجري العمل على تنفيذها ضمن برامج الخطة الاستراتيجية للجامعة 2022، انطلاقاً من رؤيتها نحو بناء مجتمع معرفي.وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة المكلف الدكتور سعيد المالكي أن لكل مبادرة هدف محدد من أهداف الخطة الاستراتيجية السبعة المتضمنة تنويع مصادر الدخل وتنميتها، ورفع كفاءة الموارد المادية والبشرية والتقنية، وتطوير العمل المؤسسي الجاذب والمحفـز، بالإضافة إلى تصميم برامج تعليمية نوعية تلبي احتياجات سوق العمل، وبناء منظومة بحثية علمية متطـورة، وتعزيز القيم والانتماء والفكر المعتدل لدى الطلاب، وتقديم مبادرات مجتمعية فاعلة تعزز دور الجامعة ومكانتها.وأشار إلى وجود مبادرات تندرج تحت الهدف الاستراتيجي الأول وهو تنويع مصادر الدخل وتنميتها، ومنها استثمار مرافق الجامعة و الوقف العلمي، والشراكات التجارية المربحة، وذكر أن المبادرات النوعية شملت تطوير العمل المؤسسي الجاذب والمحفز باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية حيث تضمنت مبادرات منها إنشاء مكتب لإدارة متابعة الخطة الاستراتيجية، و إعداد الخطط الاستراتيجية الخاصة بالكليات والعمادات، والاعتماد المؤسسي للجامعة.وأفاد بأنه تم إدراج عدة مبادرات تحت الهدف الرابع الاستراتيجي المتضمن تصميم برامج تعليمية نوعية تلبي احتياجات سوق العمل، ومنها الشراكة الاستراتيجية مع سوق العمل لتصميم برامج نوعية وفاعلة، وقياس وتقويم العملية التعليمية، فيما تم اعتماد خمس مبادرات ضمن الهدف الخامس المشتمل على بناء منظومة بحثية علمية متطورة ومنها القواعد المعرفية البحثية الذكية، و دعم البحوث العلمية التطبيقية.ولفت إلى مبادرات تندرج تحت الهدف السادس المتضمن تعزيز القيم والانتماء والفكر المعتدل لدى الطلاب والطالبات، حيث تم إطلاق عدة مبادرات تُعنى بتحقيق المعايير الأساسية ومنها تأهيل الطلاب على المهارات الحياتية، ومنظومة الأنشطة اللاصفية الجاذبة، ومركز التوجيه والإرشاد الطلابي، ومركز رعاية الموهوبين والمتفوقين، فيما يتضمن الهدف السابع تقديم مبادرات مجتمعية فاعلة تعزيز دور الجامعة ومكانتها، من خلال إطلاق خمس مبادرات تشتمل على إنشاء مركز لمنظومة إعلامية متطورة، ومركز آخر لإعداد قادة المستقبل، وبيوت الخبرة، حاضنات الأعمال، الشراكات المجتمعية الفاعلة.