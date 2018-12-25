على غرار الفأر الرياضي والذي يلجأ له الحكام عند الاشتباه في أخطأ تحكيمية كركلات الجزاء والكروت الملونة.أنهى الفأر الإلكتروني خلاف نشب في أحد المحلات التجارية وتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبيى عندما قام أحد العملاء بشراء احتياجات ودفع مبلغ ٢٠ريالاً للبائع الذي أنكر استلام المبلغ وطالب بدفعه، حيث لجأ الجميع إلى الكاميرات المثبته في المحل التجاري وتتبع خطوات العميل حتى دفع المبلغ.وبطريقة فكاهية.. أشار المتواجدون أمام الشاشة إلى أن الفأر الرياضي والمخصص للمباريات سيتم تطبيقة عند الاختلاف مع العملاء ليكون حلاً ناجحاً لانهاء الخلاف.