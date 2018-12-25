‏دشّنت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة اليوم, مبادرة النقل الإسعافي الخاص بحديثي الولادة الأولى على مستوى المملكة، وذلك بمقر المديرية الرئيسي.وأكد المساعد العلاجي لمدير عام الشئون الصحية بالمنطقة الدكتور عبدالعزيز الشهري أن هذه المبادرة تعد الأولى على مستوى المملكة المتخصصة في النقل الإسعافي الخاص بحديثي الولادة بتواجد طاقم طبي متخصص بنقل حديثي الولادة، حيث تم تخصيص مستشفى أحد العام بالمدينة المنورة لنقل الحالات المحولة من المحافظات الطرفية.وبيّن الدكتور الشهري أن صحة المدينة المنورة تسعى جاهدة للرقي في الخدمات المقدمة وملامسة احتياجات المرضى وزوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تأتي في مقدمة متطلبات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.