7 أندية عربية تأهلت لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بعد ختام مباريات دور الـ32، فيما توجه 16 خاسرا إلى كأس الكونفيدرالية الأفريقية.ونجح ممثلا مصر في تجاوز دور الـ32، بعدما تخطى الأهلي بصعوبة منافسه جيما الإثيوبي، بالفوز ذهابا بهدفين، والهزيمة إيابا بهدف دون رد، فيما تجاوز الإسماعيلي القطن الكاميروني، بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد، وخسر إيابا بهدفين مقابل هدف.ويمتلك الأهلي والإسماعيلي تاريخا كبيرا في البطولة، حيث إن الأول هو صاحب الرقم القياسي في حصد اللقب (8 مرات)، بينما الثاني هو أول نادٍ مصري يفوز بالبطولة عام 1969.ولم تكن الأندية التونسية أقل حظا عن المصرية، بعدما أعفي الترجي من خوض دور الـ32 بصفته حامل اللقب، وتأهل مباشرة إلى دور المجموعات، ولحق به الأفريقي بعدما تجاوز الهلال السوداني، حيث فاز ذهابا 3/‏1، وخسر إيابا في السودان بهدف دون رد.ويمتلك الترجي 3 ألقاب لدوري الأبطال، فيما توج الأفريقي بنسخة وحيدة عام 1991، ليصبح أول فريق تونسي يعانق اللقب.وفي المغرب، سيكتفي أسود الأطلس بوجود الوداد البيضاوي، حامل لقب النسخة قبل الماضية، بعدما أفلت من كمين جراف دي داكار بطل السنغال، بعد الفوز في المغرب بهدفين دون رد، والخسارة 1/‏3 في داكار.وستتواجد الأندية الجزائرية بفريقين في دور المجموعات لم يسبق لهما التتويج بأي من البطولات الأفريقية، وهما شبيبة الساورة، والنادي الرياضي القسنطيني.وتأهل شبيبة الساورة بعد إقصاء اتحاد طنجة المغربي عقب الفوز ذهابا بهدفين دون رد، والخسارة إيابا بهدف نظيف، أما النادي الرياضي القسنطيني فقد تأهل عن جدارة بعد الفوز على فيبرس الأوغندي ذهابا وإيابا بنتيجة 1/‏0 و2/‏0.ولن تكون الأندية الليبية ممثلة في دور المجموعات، بعد فشل النصر في المحافظة على فوزه ذهابا بثلاثة أهداف دون رد، إذ خسر من حوريا كوناكري الغيني في الإياب بنتيجة 2/‏6، كما سقط أهلي بنغازي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، حامل لقب نسخة 2015، بمجموع المباراتين 4/‏0.وبعيدا عن النتائج العربية، تأهل قطبا الكونغو الديمقراطية مازيمبي وفيتا كلوب بعد تخطي زيسكو الزامبي، وبانتو بطل ليوسوتو على الترتيب.كما صعد ممثلا جنوب أفريقيا صن داونز وأورلاندو بيراتس بعد تخطي أهلي بنغازي الليبي، وأفريكا ستارز الناميبي على الترتيب.وصعد سيمبا التنزاني على حساب نكانا ريديفيلز الزامبي، بمجموع المباراتين 4/‏3، فيما حجز أسيك ميموزا الإيفواري مكانا بين الكبار على حساب الملعب المالي.أما لوبي ستارز النيجيري، فقد تدارك خسارته ذهابا 3/‏1 أمام جورماهيا الكيني، وفاز بهدفين نظيفين إيابا وتأهل لدور المجموعات، كما صعد بلاتينيوم الزيمبابوي على حساب أوثو دويو الكونغولي.