رصدت إدارة نادي الرائد مكافآت مجزية للاعبين في حال تجاوز نزال الغريم التقليدي التعاون، يأتي ذلك تحفيزاً لتحقيق الانتصار والفوز بالنقاط الثلاث.وعلى صعيد المدرج الأحمر، أكمل مجلس الجمهور بقيادة رئيسه أحمد الجروان كافة استعداداته للمواجهة المرتقبة، حيث قام المجلس بتأمين نحو خمسة آلاف علم من الحجم الصغير لتوزيعها على جماهير الدرجة الثانية، إلى جانب عشرات الأعلام ذات الحجم الكبير لوضعها على جنبات المدرجات الخاصة بالفريق، فضلاً عن كتابة بعض العبارات المشجعة والمحفزة للاعبين، كما تم تجهيز رابطة للمشجعين لقيادة الجماهير الحمراء من المكان المخصص لهم بالدرجة الثانية.