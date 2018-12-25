كشفت صحيفة إسرائيلية أن قطر تستعين بحاخام، لتكون مستعدة لتقديم طعام يهودي للمشجعين الإسرائيليين واليهود خلال مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في الدوحة، إضافة إلى تقديم المشورة حول ما سيحتاجه المشجعون الإسرائيليون. وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» إن قطر استعانت بحاخام للمساعدة في تحديد الأطعمة اليهودية للمشجعين الإسرائيليين الذين رحبت قطر بقدومهم لحضور مباريات كأس العالم.وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى لقاء المسؤول عن ملف كأس العالم حسان الزودي بالحاخام مارك شناير وطلبه منه أن يكون مساعداً لقطر في كل ما يخص حاجات الضيوف الإسرائيليين.