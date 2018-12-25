كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، تفاصيل المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يعتدي على رجل أمن في صحن الطواف بالمسجد الحرام.وقالت في بيان عبر حسابها في «تويتر» أمس (الإثنين): إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على رجل أمن في صحن الطواف، فإن التفاصيل تعود لمواطن في العقد الثالث من العمر تلفظ على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام أثناء أدائهم مهماتهم وحاول الاعتداء عليهم، وعند استعانتهم بأحد رجال الأمن لتهدئة الموقف، بادر بالتلفظ على رجل الأمن بألفاظ غير لائقة، وقام بالاعتداء والتهجم ورفع صوته على رجل الأمن، دون مراعاة لحرمة الزمان والمكان، وتم التعامل مع الموقف بكل هدوء من قبل رجال الأمن استشعارا منهم لحرمة المكان والزمان وشرف خدمة قاصدي المسجد الحرام، وامتثالا لتوجيهات ولاة الأمر بتحكيم العقل، وإتقان التصرف بكل هدوء في مثل هذه المواقف، وإظهار الصورة المشرفة لرجل الأمن السعودي.وأشارت الإمارة إلى أنه تم التحفظ على الشخص، وإحالته إلى جهة الاختصاص بمركز شرطة المسجد الحرام لإكمال اللازم.