أوردت بلومبيرغ أمس أن السعودية تتفاوض مع سوثبيز - أكبر شركة مزادات بالولايات المتحدة - والرئيس المناوب لوحدتها الفنية ألن شوارتزمان لتحويل منطقة العلا الصحراوية الغنية بالآثار إلى واحة للفنون تستقطب السياح من أرجاء العالم، في نطاق «رؤية السعودية 2030» الهادفة لتعظيم المداخيل غير النفطية السعودية. وذكرت بلومبيرغ أن سوثبيز اقترحت تحويل منطقة العلا إلى مركز سياحي وثقافي يتصدر المناطق الأخرى عالمياً. ودعت سوثبيز أكثر من 10 فنانين كبار لتقديم مقترحاتهم، زار خمسة منهم العلا. وأشار موقعها الإلكتروني إلى أنها تعكف على وضع خطة إستراتيجية بهذا الشأن، وأن الخطة النهائية سيستغرق وضعها 6 - 9 أشهر.