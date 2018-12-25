أدى انقلاب سيارة على طريق الهجرة باتجاه المدينة المنورة لحالة وفاة، وإصابة 7 أشخاص بين حرجة وطفيفة.وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبوزيد، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا أمس (الإثنين) بوجود حادثة انقلاب سيارة على طريق الهجرة شمال كبري بريمان باتجاه المدينة المنورة، وتوجهت 4 فرق إسعافية والقائد الميداني محمد الشريف لموقع البلاغ، إذ تم تسجيل 8 حالات، منها حالة وفاة، وإصابة حرجة، و6 إصابات ما بين متوسطة وطفيفة، وقدمت الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونقلت جميع الحالات إلى مستشفى خليص العام.