ضبطت الجهات الأمنية، 12 آسيويا احترفوا جرائم النصب والاحتيال عبر انتحال صفة موظفي البنوك.وحسب المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي، باشرت شرطة جدة بلاغات عن تعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم اتصالات من أشخاص مجهولين يدّعون أنهم موظفو بنوك محلية، وإبلاغهم بأنهم من الفائزين بجوائز نقدية كبيرة، والحصول منهم على معلومات شخصية وبنكية، واختراق حساباتهم وسحب أرصدتهم منها.وبين أن التحقيقات والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن القبض على المتهمين الذين توافرت الأدلة على تورطهم بجرائم الاحتيال، وعددهم 12 شخصا من جنسيات آسيوية، إثر كمين ناجح أسقطهم داخل أحد الأوكار، وعثر بحوزتهم على مبلغ 44 ألف ريال، و45 جهاز جوال، و101 شريحة اتصال، وجرى إيقافهم وإحالتهم للنيابة العامة.