علمت «عكاظ» أن الإدارة العامة لتعليم منطقة الرياض، تحقق مع طالب بتهمة إشعال النار بخيمة ثانوية اليمامة، دون وقوع إصابات أو وفيات. وأوضح المتحدث باسم الإدارة علي الغامدي، أن النيران أُشعلت في خيمة بفناء المدرسة، وتمت السيطرة عليها بالتعاون مع الدفاع المدني، مشيرا إلى أن الخيمة كانت قد وُضعت بالمدرسة من أجل إقامة الفعاليات والمناسبات المدرسية المختلفة في الحصص المخصصة للأنشطة.وأضاف الغامدي أن الحريق لم يسفر عن وقوع وفيات أو إصابات، وأن جميع التجهيزات تم الأخذ بها من أجل تأمين السلامة للطلاب.