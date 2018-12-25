تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أقيم أمس (الإثنين) حفل تخريج الدورة 42 من طلاب معهد الجوازات، بحضور مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى.وحثّ مدير معهد الجوازات المقدم خالد العتيبي، الخريجين، على عكس الصورة الإيجابية التي يتمتعون بها، وما تعلموه في هذه الدورة، وما يتحلون به من الأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة أثناء تأدية الأعمال التي ستناط بهم، والتقيد بالانضباط العسكري في جميع مهماتهم، ليُظهروا الصورة الحسنة عن رجال الأمن بصفة عامة، وموظفي الجوازات بصفة خاصة، مشيراً إلى أنه يُعقد بالمعهد الدبلوم التأهيلي الخامس للضباط من خريجي كلية الملك فهد الأمنية المعينين في قطاع الجوازات.وأوضح المقدم العتيبي أن تطبيق استخدام تقنية المعلومات في معظم أعمال المعهد الإدارية والأعمال الأخرى المتعلقة بشؤون الطلبة والتعليم والتدريب، أسهم بصورة فاعلة في إنجاز الأعمال بكفاءة عالية.وتوالت بعد ذلك فقرات الحفل، تلاها العرض العسكري، ثم مبادرة معهد الجوازات بتفعيل دور شباب «أبشر» من طلبة الدورة وعرض مشروع «التدريب التفاعلي»، قبل أن يؤدي الخريجون قسم الولاء والطاعة.