سحبت الإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات في أمانة الطائف، 4 آلاف سيارة خربة من الطائف وضواحيها خلال الفترة الماضية من العام الحالي، ضمن مشروع إزالة السيارات الخربة والهياكل التالفة من داخل الأحياء والطرق والشوارع والميادين والأراضي الفضاء، تعزيزا لأعمال تحسين المشهد الحضري وإزالة المشوهات البصرية، التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال الأمانات والبلديات.ووجه أمين الطائف المهندس محمد آل هميل بمتابعة المواقع التي حصرتها الأمانة من خلال البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية والإدارات الإشرافية، لتخليص المدينة من السيارات الخربة بشكل نهائي، مع إعطاء مهلة كافية لأصحاب السيارات الخربة لمعالجة أوضاع سياراتهم قبل البدء في إزالتها من خلال اللجنة المختصة، مشددًا على استمرار الجهود الرقابية على المواقع التي يكثر فيها رمي السيارات الخربة، ومنع تراكم مثل هذه الملوثات البصرية والبيئية، واحتواء الأضرار الصحية والأمنية الناجمة عنها.بدوره، أوضح الوكيل المساعد للخدمات المهندس مشعل الثمالي، أن المشروع سيستمر على مدار العام لحين التخلص من السيارات الخربة والهياكل الخردة كافة من أحياء وشوارع الطائف والضواحي.