.. واجتماع لمناقشة تطوير أعمال التوعية

ناقش المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل، مع الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بمكة المكرمة، سبل تطوير أعمال توعية الحجاج وإرشادهم لموسم الحج القادم، والطرق المثلى للرقي بالخدمات المقدمة للمستوى المأمول، حتى تتحقق الأهداف المرجوة من توعية الحاج وإرشاده.



جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس (الإثنين) في مقر الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة في مكة المكرمة، التي مثلها الأمين العام المكلف محسن بن سيف الحارثي، بحضور مدير إدارة التراخيص في وزارة الحج عبدالله الصاعدي، فيما مثل المجلس التنسيقي نائب رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي الدكتور ساعد الجهني، وعضو مجلس الإدارة إبراهيم المزيني، والأمين العام للمجلس عدنان اليامي، ومسؤول الملفات والعلاقات العامة بالمجلس الدكتور محمد العروسي.

التقي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أمس (الإثنين) في مكتبه بمكة المكرمة، وزير الشؤون الدينية بجمهوريه غينيا علي جمال بنقورا والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام بشؤون الحج والعمرة في ظل العلاقات المتنامية بين البلدين.وأبرز الدكتور بنتن الجهود التي تبذلها حكومة المملكة للعناية بضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، مشيراً إلى الخدمات التقنية الجديدة التي أطلقتها الوزارة للتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.في السياق ذاته، استقبل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أمس (الإثنين) في مكتبه بمكة المكرمة، نائب وزير الشؤون الدينية بسلطنة بروناي دار السلام بنقيران داتو الحاج بهروم، والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج، والتطرق للخدمات والتسهيلات التي تتشرف وزارة الحج والعمرة بتقديمها لحجاج ومعتمري سلطنة بروناي.