كشف تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة تشكيل 25 لجنة تجارية، خلال العام الحالي 2018، أنجز من خلالها 82 اجتماعا تجاريا، تمخضت عنها 240 توصية لرجال المال والأعمال بمكة المكرمة.وذكر التقرير أن الاستشارات التي قدمت للمهتمين في القطاع التجاري والصناعي بلغت 400 استشارة.ولفت إلى أن غرفة مكة قدمت رعايتها لأكثر من 704 أسر منتجة، أما في مجال التدريب فقد بلغ عدد المستفيدين من الدورات التدريبية 5815 متدربا ومتدربة، من خلال 65 دورة تدريبية.ووصل عدد المبادرات الاجتماعية التي تبنتها غرفة مكة 93 مبادرة. وبلغ عدد المشتركين 28 ألف مشترك، وعدد أوراق تصديق المعاملات الرسمية 226 ألف معاملة، والشباب الذين جرى توظيفهم من خلال الغرفة 1719 شابا وشابة، ووصل عدد زوار المعارض والفعاليات إلى 40 ألف زائر.