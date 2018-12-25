كشف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن طيار تركي المالكي أن عدد انتهاكات وخروقات المليشيات الحوثية لاتفاق السويد بلغ حتى الأحد 138 انتهاكا، إضافة لإعاقتها دخول سفن تحمل مساعدات غذائية في ميناء الصليف، كما لا تزال تستخدم صعدة وعمران في إطلاق الصواريخ، وتستخدم مطار صنعاء ثكنة عسكرية.وقال خلال مؤتمر صحفي أمس (الإثنين) في الرياض، إن خروقات الحوثي جاءت خلال الفترة ما بين 18 حتى 23 ديسمبر الجاري، وشملت: التحيتا، الفازة، حيس، الحالي، الجبلية، الجاح، الجراحي، الحديدة، المنظر، المكمنية، وقرية الصالح، فيما تضمنت الخروقات أعمالا عدائية ضد الجيش الوطني اليمني والمقاومة المشتركة، واستخدام أسلحة الهاون، والآر بي جي، وصواريخ الكاتيوشا والبالستية، والأسلحة الخفيفة. ولفت إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تجدد ترحيبها بالقرار الأممي الصادر من مجلس الأمن بخصوص اتفاق ستوكهولم، وبالمشاورات التي جرى عقدها برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن بين الأطراف اليمنية، ممثلة في الحكومة اليمنية الشرعية والانقلابيين.وأوضح العقيد المالكي أن القرار يؤكد وحدة الأراضي اليمنية، وما توصلت إليه الأطراف المشاركة بالمشاورات في ستوكهولم، ويدعو الأطراف إلى تطبيق الاتفاقية بحسب الخط الزمني. وحول العمليات الإنسانية، لفت العقيد المالكي إلى أن عدد التصاريح الصادرة من قيادة القوات المشتركة للتحالف خلال الفترة من 26 مارس 2015، حتى 24 ديسمبر 2018، بلغ 36391 تصريحا، فيما وصل عدد تصاريح وأوامر تأمين تحركات المنظمات الإغاثية بالداخل اليمني خلال الفترة من 17 حتى 24 ديسمبر 2018 إلى 362 تصريحا. وبشأن موقف العمليات العسكرية، أكد المالكي أن الجيش الوطني لا يزال يواصل عملياته التعرضية الهجومية في محور باقم للسيطرة على مركز المديرية، مشيرًا إلى أنه وصل إلى الحدود الشمالية من قرية باقم في محور اكتاف، وسيطر على جبال البركات، وقريتي الجرباء وسال، كما تم تنفيذ عملية تعرضية هجومية في محور البقع، والسيطرة على جبال الشعير، وأم نعيرة، وجبل الخيال، وجبل الرهوة، في محور منبة، وجبال الهيجا.وأوضح المتحدث باسم التحالف، أن مليشيات الحوثي نفذت عمليات هجومية على الجيش الوطني في محور الجوف، وجرى رصدها والتصدي بمدفعية سعودية، بينما استهدفت قوات الجيش الوطني في محور الضالع تجمعات العدو على أطراف دمت، وجرى رصد بعض المحاولة الهجومية على الجيش الوطني من المليشيات في صرواح، والتصدي لها بدعم من التحالف، وهناك تقدم على المحور الأيمن في محور نهم.