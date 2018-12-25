أبرمت مؤسسة عكاظ للصحافة والطباعة والنشر، ممثلة بالمدير العام وليد جميل قطان،، اتفاقية مع مكتب المحامي والمستشار القانوني نبيل عبدالله قملو وشركائه، لتقديم خدمات استشارية للمؤسسة خلال الفترة القادمة.وفيما اعتبر قطان هذه الشراكة مع مكتب المحاماة مكسبا كبيرا، قال نبيل قملو: «يَسُرّنا في المكتب توقيع هذه الاتفاقية مع جهة تُمَثّل شريحة مهمة من شرائح المجتمع، وتمثل مبادرتنا جزءا من إسهامنا في خدمة منظمات المجتمع المدني، وإحساساً منا بضرورة التعاون والتكاتف بين هذه المنظمات، ونأمل أن تحقق هذه الاتفاقية ما نتطلع إليه من منافع تخدم المكتب وصحيفة عكاظ».حضر توقيع الاتفاقية كل من المحامي والموثق نبيل بن عبدالله قملو، وعضو نقابة المحامين العرب المحامي والمستشار القانوني لؤي عمر بلخي، والمحامية أفنان جمال أبو شال، ومساعد المدير العام للمؤسسة أحمد البطاح.