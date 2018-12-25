اعتذر المدافع المخضرم في صفوف نادي الوحدة أسامة هوساوي، عن مواجهة فريقه السابق (الأهلي)، في اللقاء الذي سيجمعهما يوم (الجمعة) القادم، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، لظروف اللاعب الخاصة التي تقتضي عدم وجوده في التدريبات اليومية التي تسبق المواجهة. ورحبت إدارة النادي برغبة اللاعب، تقديرا لمجهوده وانضباطه طوال الفترة الماضية، متمنين زوال تلك الظروف، ليعود هوساوي لقيادة دفاع الوحدة باقي مباريات الموسم.ميدانيا، خاض الفريق الوحداوي مناورة أمس، أجرى خلالها الجهاز الفني تعديلا في تشكيلة الفريق، إذ اشرك عبدالله الزوري بجوار شافيز في قلب الدفاع، وساري عمرو (ظهير أيسر) بديلا للزوري. وطالب المدير الفني المؤقت ميدو، اللاعبين بنسيان كافة تداعيات هزائم الفريق في الجولات الـ3 الأخيرة، والتركيز على تجاوز مواجهة الأهلي التي ستعيد الثقة والروح والمعنويات في جسد كل وحداوي.