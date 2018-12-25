دخلت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي مفاوضات جادة مع مدافع نادي القادسية محمد الخبراني، للاستفادة من خدماته خلال الفترة الشتوية التي تبدأ الإثنين 7 يناير الموافق 1 جمادى الأولى، وتنتهي الإثنين 4 فبراير الموافق 29 جمادى الأولى، لدعم الخط الخلفي للفريق. و جاءت مفاوضات الأهلي بعد أن أبدت إدارة القادسية رغبتها في شراء عقد اللاعب أحمد الزين (المعار من الأهلي) الذي يقدم مستويات مميزة مع القادسية في الفترة الأخيرة، ووصلت هذه المقايضة مرحلة متقدمة بين الطرفين، ومن المتوقع إعلان الصفقة بعد الانتهاء من الجانب المالي للاعبين؛ الخبراني، والزين. كما أبدت إدارة النفيعي رغبتها بضم اللاعبين الهلاليين أحمد أشرف، ومهند فلاتة. وتنتظر إدارة الأهلي الرد الرسمي من نظيرتها بنادي الهلال، لإعلان التوقيع الرسمي مع اللاعبين.