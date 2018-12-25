كرمت اللجنة المنظمة لدورة أحياء بريدة السادسة، القسم الرياضي بـ«عكاظ»، ممثلا في الزميل عبدالرحمن الحجاب، لدعمها المتواصل لدوري الأحياء واكتشاف المواهب الكروية، وذلك على هامش نهائي الدورة الذي توج فيه فريق خضيراء (أعرق فرق حواري بريدة) بلقب البطولة التي نظمتها إدارة خضيراء، بقيادة إبراهيم الرقيبة. وسلم فهد الحجاب كأس البطولة والميداليات لأصحاب المراكز الـ3 الأولى. من جهتها، قدمت الجماهير الحاضرة شكرها وتقديرها للمنظمين والداعمين على الجوائز التي قدمت لهم خلال الدورة، مطالبين هيئة الرياضة بدعم مثل هذه الدورات التي تأتي في سياق الترفيه لهم وسط الأحياء.