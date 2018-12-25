يستعرض جناح منطقة القصيم عبر كلية الزراعة والطب البيطري في المهرجان الوطني للتراث والثقافة العديد من الصور النوعية المتخصصة عن النخلة وما تحتويه من منتجات وعناصر متنوعة .ويقدم المعرض تاريخ النخلة وانتشارها من الجزيرة العربية إلى قارات العالم، و أهميتها في منطقة القصيم خاصة والمملكة بشكل عام، نظير ما تمثله من عوائد اقتصادية بعرض إحصائيات مهمة تواكب رؤية المملكة 2030 الاقتصادية ، كما يستعرض أهم الفوائد الصحية للنخلة والتمور وما تمثله من قيمة غذائية عالية، وطرق الرعاية الصحيحة لها ، وأمراض النخيل وآفاتها والتوعية بطرق الوقاية منها ومكافحتها والقضاء عليها كما يعرض عينات تظهر أنواع آفات النخيل.ويقدم معرض النخلة لزواره أكثر من 70 صنفاً من أفضل أصناف التمور بالمملكة، وذلك بعرض نموذج من كل نوع للتعرف عليها، إضافة إلى الصناعات الخفيفة من جذوع النخيل وسعفة، وعددٍ من أهم مؤلفات جامعة القصيم عن النخلة من كتب وبحوث وملخصات واللقاءات والنشرات العلمية التوعوية والبالغة 13 كتابً علمياً متخصصاً بعلم التمور و32 نشرة إرشادية و 25 نشرة فنية 72 بحثاً منشوراً والتي تهتم بمنتج النخيل وثمارها .ويضم المعرض ركناً للضيافة، مع استعراض فيلمٍ وثائقي خاص بجامعة القصيم وما تقدمه للنخلة وأهم منتجاتها الثانوية مثل دبس التمر وبودرة سكر التمور وعجينتها بالإضافة إلى مشاركات المعرض الدولية والتي وصلت إلى 9 مشاركات دولية و 37 مشاركة محلية بالإضافة إلى 46 ندوة وورشة عمل .