أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن رؤية 2030 تهدف إلى وضع خط نهائي لعملية الرقي بهذا البلد، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تحسين البيئة التشريعية للتجار والمستثمرين.وقال في حوار مع برنامج في الصورة الذي يعرض على قناة روتانا خليجية اليوم (الثلاثاء): "نهدف إلى أن نكون لاعبا أساسيا في التجارة الإلكترونية وأن تتحول المملكة لمنصة لها بالمنطقة، موضحا أن البيروقراطية قتلت البلد وأن هناك 1760 نشاط في البلد تستلزم ترخيص، وأكثر من 14700 إجراء.وأوضح وزير التجارة أن هناك أزمة ثقة بين التجار ووزارة التجارة بسبب هذه الظروف، لافتا أنه تم تخطي المرحلة الأصعب، وبوصلة الإنفاق موجهة لتعزيز الإنفاق والصرف والعجلة ستدور.وبين الوزير أنهم لا يحابون المستثمر الأجنبي على حساب المستثمر المحلي، وقال: بل ألبسنا كل شيء عقاله لم نفتح الباب لتجار الشنطة، وتمكنا من استقطاب 1704 مستثمر أجنبي في السنوات الأربع الماضية.ونفى الوزير أن من أسباب إغلاق بعض المحلات التجارية إلى رسوم الوافدين، مشيرا ألى عدم صحة نسبة إغلاق المحلات للرسوم بشكل رئيسي، مبينا أن الرسوم قد تسببت بألم على القطاع الخاصوعن الاصلاحات الاقتصادية قال وزير التجارة أن لا بد منها، ورغم تألم البعض ارتفع عدد المؤسسات من 650 ألف في 2015 إلى 965 ألف في 2018.وأوضح وزير التجارة أن لجنة تيسير طبقت 300 مبادرة إصلاح والبنك الدولي قبل العام الماضي 51 إصلاح من إصلاحاتها، مشيرا إلى أن لهذا السبب لم يعتمد البنك الدولي نظام "الإفلاس" الجديد.