أوضحت أمارة منطقة مكة المكرمة تفاصيل المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على رجل أمن في صحن الطواف اليوم (الإثنين).وقالت في بيان لها عبر حسابها في تويتر: "إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد لشخص يعتدي على رجل أمن في صحن الطواف فإن التفاصيل تعود لمواطن في العقد الثالث من العمر والذي تلفظ على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام أثناء أداءهم مهامهم وحاول الاعتداء عليهم، وعند استعانتهم بأحد رجال الأمن لتهدأة الموقف بادر بالتلفظ على رجل الأمن بالفاظ غير لائقة وقام بالإعتداء والتهجم ورفع صوته على رجل الأمن دون مراعاة لحرمة الزمان والمكان، وتم التعامل مع الموقف بكل هدوء من قبل رجال الأمن إستشعارا منهم لحرمة المكان والزمان وشرف خدمة قاصدي المسجد الحرام وامتثالا لتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله بتحكيم العقل، واتقان التصرف بكل هدوء في مثل هذه المواقف، واظهار الصورة المشرفة لرجل الأمن السعودي".وأشارت الإمارة في البيان بأنه تم التحفظ على الشخص وتمت إحالته إلى جهة الاختصاص بمركز شرطة المسجد الحرام لإكمال اللازم.