كشف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن طيار تركي المالكي أن عدد انتهاكات وخرق المليشيات الحوثية لاتفاق السويد بلغ حتى الأحد 138 انتهاكا، وأعاقت دخول سفن تحمل مساعدات غذائية في ميناء الصليف، ولا تزال تستخدم صعدة وعمران في إطلاق الصواريخ، كما تستخدم مطار صنعاء ثكنة عسكرية.وأضاف المالكي، أمس (الإثنين)، أن الانتهاكات طالت الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة من جانب الحوثيين.وأكد المالكي أن الجيش اليمني يواصل التقدم في الجبهات كافة. ومنح التصاريح عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية لنقل الركاب والمواد الغذائية والمشتقات النفطية والأدوية وغيرها مستمر.وقال إن عدد السفن في مناطق الانتظار بالموانئ اليمنية بلغ 22 سفينة. وفي الجوف، تم صد هجوم من المليشيات الحوثية بمساندة من المدفعية السعودية، وكذلك في صرواح، وتم تكبيد الحوثيين خسائر في الأفراد والمعدات. وفي الحديدة، يرابط الجيش الوطني والمقاومة في مواقعهما بأطراف المدينة تنفيذاً لمخرجات اتفاق السويد، وفقاً لما أعلنه المتحدث.وعرض المالكي خلال المؤتمر الصحفي صورا لمعدات إيرانية الصنع استولت عليها قوات التحالف من الحوثيين.وأكد المتحدث استمرار التحالف في تدمير قواعد إطلاق الصواريخ الباليستية والزوارق البحرية والطائرات بدون طيار، وكذلك دبابة استولت عليها المليشيات من الجيش الوطني.