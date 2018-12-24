أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن أنه أجرى مباحثات على انفراد مع رؤساء أكبر ستة مصارف أمريكية أكدوا له وجود سيولة كافية لمواصلة العمليات بشكل طبيعي رغم إغلاق مؤسسات الحكومة الأمريكية وأسبوع مضطرب في سوق الأسهم الأمريكية.وقال منوشن في بيان نشر على حسابه على تويتر اليوم إن المسؤولين الستة «أكدوا توفر سيولة كبيرة لتقديم قروض للمستهلكين وعمليات الأسواق وكافة العمليات الأخرى».وذكر الوزير أنهم أكدوا أن «الأسواق تعمل بشكل طبيعي».وقالت وزارة الخزانة في بيان منفصل، إن منوشن سينظم اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع مجموعة عمل حول الأسواق المالية يترأسها شخصيا وتضم المسؤولين عن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) وسلطات البورصة ومسؤولين في أسواق المواد الأولية ومنظمين ماليين آخرين.وذكر البيان أنه سيتم بحث «تنسيق الجهود لضمان سير عمليات السوق بشكل طبيعي».وقال منوشن «ما زلنا نشهد نموًا اقتصاديا كبيرًا في الولايات المتحدة مع نشاط متين للمستهلكين والمؤسسات» في حين خفض البنك المركزي توقعاته للنمو لعامي 2018 و2019.وأوضح وزير الخزانة أن الإغلاق لن يؤثر على المهمات الرئيسية للوزارة التي سيكون لديها عدد الموظفين الكافي لإنجازها.