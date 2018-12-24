استقبل وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم بمكتبه في الوزارة نخبة من المثقفين والإعلاميين وكتاب الرأي العرب. وضم الوفد كلا من الأساتذة: فهد الشليمي، عايد المناع، أنور مالك، محمد الملا، فايز النشوان، صباح الخزاعي، نبيل الحيدري.وناقش وزير الإعلام مع المثقفين والإعلاميين والكتاب والقضايا الإعلامية العربية والدولية الراهنة، وتبادل الطرفان الآراء والأفكار بشأن تنسيق المواقف في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، والعمل على جمع الكلمة ووحدة الصف العربي، من خلال الطرح العميق، والرؤية الواعدة المتوازنة المنفتحة على الآخرين.وأوضح الدكتور عواد العواد أنه من المهم التركيز على إبراز هوية الأمة الحضارية والفكرية والثقافية في مواجهة موجات التطرف، والعمل على دفع المخاطر والتيارات التي تحاول تدمير الهوية العربية.