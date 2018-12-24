تقدم المديرية العام لحرس الحدود من خلال جناحها المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 33» تعريفاً بالخدمات الإلكترونية النوعية المتطورة التي وفرتها حديثاً في مختلف القطاعات التي تشرف عليها كالموانئ ومراسي الصيد والنزهة وسوق النقل والشحن والاستيراد والتصدير والسياحة والترفيه.ومكّنت المديرية زوار الجنادرية من الاطلاع على الخدمات الإلكترونية الحديثة من خلال بوابة «زاول»، الذي يعد من أحدث الأنظمة الالكترونية التي دشنتها المديرية مؤخراً، الذي يمكن المستفيدين من إصدار تصاريح دخول الموانئ للأشخاص والمركبات التابعة لهم مثل تصريح زائر ومؤقت ودائم، بالإضافة الى تقديم خدمات تصاريح الصيد والنزهة وإنهاء جميع الإجراءات بشكل سريع من خلال رابط الموقع: "https://www.fg.gov.sa/Arabic