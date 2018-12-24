حذرت الحكومة الأردنية اليوم (الاثنين)، سُلطات جيش الاحتلال من الانتهاكات المتواصلة في الحرم القدسي الشريف، خصوصًا تكرار اقتحامه من قبل مجموعات من المتطرفين والمستوطنين لمنطقة باب الرحمة ومقبرة الرحمة على الجانب الشرقي من سور المسجد الأقصى المبارك وقيامهم بأداء طقوس دينية تلمودية هناك.

وأوضح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور عبدالناصر أبو البصل أن رفض سُلطات جيش الاحتلال فتح باب الرحمة أمام المصلين المسلمين، يثير القلق في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة أيضًا غربي وجنوبي المسجد الأقصى المبارك في ساحة البراق ومنطقة القصور الأموية الوقفيتين، وتشجيع نشاط المنظمات اليمينية المتطرفة في المنطقتين، كما يُشكل استفزازًا لمشاعر المسلمين جميعًا لما يمثله من اعتداء آثم على المقدسات.



وحمّل في تصريحات صحفية ، إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال ، كامل المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى المبارك، وموظفيه وحراسه والمصلين فيه، مطالبًا بوقف جميع هذه الانتهاكات فورًا.