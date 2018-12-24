اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الاثنين) البنك المركزي لبلاده بأنه يشكل «المشكلة الوحيدة للاقتصاد» الأمريكي وذلك بعد أيام من رفع الإحتياطي الأمريكي نسب فوائده وخفض توقعاته للنمو لعامي 2018 و2019.



وكتب ترمب في تغريده "المشكلة الوحيدة التي يعاني منها اقتصادنا هي الاحتياطي الفيدرالي، إنهم لا يستشعرون السوق ولا يفهمون ضرورة الحروب التجارية".



واعتبر ترمب أن "الاحتياطي الفدرالي أشبه بلاعب غولف قوي لا يتمكن من وضع الكرة في الحفرة لأن الدقة تنقصه".



وما فتىء الرئيس الأمريكي ينتقد قرارات الاحتياطي الفيدرالي متخليا بذلك عن التحفظ المعتاد للرؤساء بهذا الصدد. وحض الأسبوع الماضي رئيس المؤسسة جيروم بويل على عدم رفع معدل الفوائد معتبرا رفعها "خطأ".



وقالت قناتا «سي ان ان» وبلومبرغ في نهاية الأسبوع أن ترمب يعتزم إقالة بويل من منصبه رغم أنه هو من اختاره. ولكن تم نفي الخبر من خلال وزير المالية ستيفن منوتشين.