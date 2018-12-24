



أكد رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أن الجامعة تسعى للتميز لخدمة أهداف التنمية التي تشهدها المملكة ضمن رؤيتها 2030 في ظل القيادة الحكيمة.



وأطلع مدير جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى الأنصاري رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، خلال زيارته للجامعة يرافقه الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعد بن عبدالله اليوم (الأثنين) على مرافق الجامعة المستحدثة مؤخراً، والكليات والتخصصات الجديدة التي ستطلقها الجامعة مع بداية العام المقبل 2019 ومنها كلية القانون والعمارة وبرنامج الدراسات العليا وذلك في إطار الاهتمام بمسيرة العمل في الجامعة وتطوير المستوى الأكاديمي والإنشائي.



واستمع رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد لشرح عن كلية الأمير سلطان للإعاقة البصرية من الجنسين وهي الكلية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وإنشاء مشروعي كلية الطب والمستشفى الجامعي اللذين ستقيمهما الجامعة، إضافة لشرح مفصل عن جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في اليوم الوطني.



كما استمع رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد لشرح عن مركز الأمير تركي بن محمد بن فهد للإبداع وريادة الأعمال الذي اطلقته الجامعة مؤخراً بهدف توظيف وتبني أفكار الشباب الإبداعية بما يحقق الأهداف المخطط لها وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية، وكذلك دعم البحوث الطلابية خاصة طلاب الجامعات والإشراف على تحويل تطبيقاتها بما يخدم المجتمع في المجالات المختلفة سواء الصناعة أو غيرها.



كما اطلع الأمير محمد بن فهد على نتائج تمثيل مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية في منتدى المجتمع المدني الذي نظمته جامعة الدول العربية الذي عقد بالقاهرة مؤخراً.