رأس وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور توفيق الربيعة الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة الهيئة، أمس (الأحد)، بمقر الهيئة بحي الصحافة بالرياض.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة سير العمل بمبادرات التحول الوطني خصوصاً نشر الخدمة الإسعافية في بعض المناطق والمدن والقرى بالإضافة إلى الاطلاع على خطط الهيئة في التعاون مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص زيادة الكوادر البشرية الميدانية التي ستكون متواكبة مع خطط الهيئة في نشر الخدمة الإسعافية.

كما بحث أعضاء المجلس القرارات التي أصدرها المجلس في الاجتماعات السابقة والمستجدات حيالها، وكذلك تعديل بعض الإدارات واستحداث أخرى من شأنها أن تسرع من تنفيذ بعض مبادرات التحول الوطني بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

وناقش المجلس كذلك عمل اللجان الفرعية واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، واطلع المجلس في الاجتماع على الأعمال التي قامت بها الهيئة خلال العام 2018م وأبرز مستهدفات الهيئة للعام 2019م بما يساهم في تعزيز مكانة الهيئة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي وبما يرسخ مفاهيم العمل الإنساني.