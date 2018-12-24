استقبل رئيس مجلس الوزراء لجمهورية بلغاريا بويكو بوريسوف بالقصر الرئاسي في العاصمة البلغارية صوفيا اليوم (الإثنين)، المستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد.ونقل الأمير تركي في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياتهما لجمهورية بلغاريا حكومةً وشعباً بدوام الرقي والتقدم والازدهار.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم البلدين.حضر الاستقبال المستشار في الأمانة العامة بمجلس الوزراء أحمد بن عقيل الخطيب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهوريه بلغاريا السفير مسفر آل غاصب، ونائب رئيس الصندوق السعودي للتنميه والعضو المنتدب الدكتور خالد الخضيري.كما حضره من الجانب البلغاري وزير الاقتصاد أميل كارانيكلوف، ونائب وزير التنمية الإقليمية والأشغال العامة نيكولاي نانكوف.