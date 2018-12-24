استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه في مقر الإمارة اليوم (الأثنين)، مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور سعيد بن عمر آل عمر. وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله مديرا للجامعة.وقدم أمير منطقة الحدود الشمالية شكره وتقديره لمدير جامعة الحدود الشمالية السابق متمنيا له التوفيق والسداد.من جهته أعرب مدير جامعة الحدود الشمالية باسمه واسم منسوبي الجامعة وطلابها وطالباتها عن الشكر والتقدير لأمير المنطقة الحدود الشمالية على ما يقدمه للجامعة من دعم واهتمام طوال الفترة الماضية.وفي نهاية اللقاء كرم أمير منطقة الحدود الشمالية الدكتور سعيد بن عمر آل عمر بهذه المناسبة.