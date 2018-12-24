تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة من رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية نبيه بري في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله -.وسأل رئيس مجلس النواب اللبناني الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.كما تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة من رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية نبيه بري في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله -.وسأل رئيس مجلس النواب اللبناني، الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.