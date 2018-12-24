تقترب محافظة جدة من عرسها الثقافي الرابع المزمع إقامته في الـ26 من ديسمبر الجاري حتى الـ5 من يناير 2019، ويفتتحه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز في أبحر الجنوبية.ومن جهته، اطلع محافظ جدة رئيس اللجنة العليا للمعرض الأمير مشعل بن ماجد خلال الاجتماع باللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب على عرض تضمن دُور النشر المشاركة في المعرض البالغ عددها 400 دار نشر من 40 دولة حول العالم، ومنها 130 داراً محلية، و270 داراً دولية، فيما وصل عدد العارضين لـ2000 عارض، كما اطلع على عناصر التجديد والتنوع في هذه النسخة للمعرض التي استقطبت 180 ألف عنوان في شتى أوعية المعرفة لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس نحو الاطلاع في مختلف نواحي المعرفة.وتضمن العرض فعاليات المعرض الممثلة في البرنامج الثقافي الذي يشتمل على أكثر من 50 فعالية عبر أكثر من 100 مشارك، وعدد من الدول العربية والعالمية بعروض فلكلورية، ومعارض مصاحبة منها: معرض التراث اليمني، والتراث الأردني، والتراث الفلسطيني، ومعرض فوتوغرافي لجمهورية المكسيك، ومعرض فوتوغرافي للولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب تنظيم أكثر من 60 ورشة عمل في الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي وندوات ومحاضرات ومسرحيات مشتملة على موضوعات اجتماعية وثقافية وأخرى تحاكي الأسرة والطفل، وتلامس السلوك التوعوي والتثقيفي.ونوه الأمير مشعل بن ماجد بتشريف الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ورعايته لهذا الحدث الثقافي الكبير الذي يُرسخ مكانته المحلية والعربية والعالمية، ويكفل لهذا الحراك الثقافي الاستمرارية ومراعاة التجديد في تقديم المحتوى والرقي بمستوى المنتج الثقافي، وما يدلل على ذلك تقديم أكثر من 200 مؤلف ومؤلفة لمنصات التوقيع على كتبهم.ورفع محافظ جدة رئيس اللجنة العليا للمعرض الأمير مشعل بن ماجد الشكر والامتنان للأمير خالد الفيصل على رعايته هذا الحدث المهم، عادّاً تشريفه إضافة كبيرة لهذا الحراك الثقافي.