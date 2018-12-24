افتتح وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري اليوم (الاثنين)، فعاليات مشروع تطوير القدرات المهنية للعاملين في القطاع المالي، بحضور عدد من الخبراء والمختصين في المجال وممثلين عن الجهات العاملة في القطاع البنكي والتأمين والتمويل، وذلك بقر المعهد المالي في مدينة الرياض.وأوضح الدكتور الشثري خلال الافتتاح أن مشروع تطوير القدرات المهنية للعاملين في القطاع المالي هو أحد المشاريع المهمة والمبادرات التي تتبناها مؤسسة النقد العربي السعودي ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، وضمن الخطط التي تستهدف تطوير العنصر البشري من الكوادر الوطنية العاملة في القطاع، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مفيداً بأن المشروع يُعد خارطة طريق للعديد من الجوانب المتعلقة بالوظائف الرئيسية في القطاع المالي، كونه يهدف إلى التعرف على المهارات والمعارف التي يتمتع بها العاملون وبناء معايير مهنية متخصصة لجميع وظائف القطاع.من جهته، أشار مدير عام المعهد المالي مانع بن محمد آل خمسان أن مشروع تطوير القدرات المهنية للعاملين في القطاع المالي يأتي في إطار سعي المعهد لتقديم كل ما يخدم القطاع ويعكس توجهات الجهات الرقابية الساعية لتوفير جميع السبُل نحو تطوير مهارات العاملين في القطاع المالي وتقديم حلول عالية الجودة لتطوير القدرات المهنية وتحقيق الأهداف المتعلقة برفع الطاقات البشرية للكوادر الوطنية والإسهام في تنميتها، مشيراً إلى أن التطورات التي يشهدها القطاع المالي في المملكة التي نتج عنها حاجة لبذل جهود أكبر في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع تحتم أن يكون المعهد المالي المنبر الرئيسي في توفير الخيارات التدريبية والحلول المعرفية المتمثلة في البرامج التدريبية المتخصصة، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، وتوفير محتوى معرفي يلبي حاجات القطاع وتطلعاته.