أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) أن إسرائيل ستجري انتخابات عامة في شهر أبريل القادم.وأضاف المتحدث، نقلا عن بيان صادر عن شركاء نتنياهو السياسيين بعد اجتماع لأعضاء الائتلاف الحاكم، «قرر زعماء الائتلاف بالإجماع حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة مطلع أبريل».وجاءت هذه القرارات على خلفية أزمة داخل الائتلاف الحاكم بخصوص مشروع قانون للتجنيد العسكري يؤثر على إعفاء اليهود المتدينين من التجنيد الإجباري.ويتولى نتنياهو رئاسة الوزراء لفترة رابعة ويحكم بأغلبية ضئيلة وهي 61 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا. ويقود حزب ليكود اليميني. وبمقتضى القانون الإسرائيلي، كان من الضروري إجراء انتخابات وطنية بحلول نوفمبر 2019.