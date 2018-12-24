تضاربت الأنباء حول وفاة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمود هاشمي شاهرودي اليوم (الاثنين)، في مستشفى بالعاصمة طهران بعد صراع مع المرض.وفيما أعلنت وكالة أنباء «تسنيم» المقربة من الحرس الثوري، وفاة شاهرودي عقب تدهور صحته، وفشل الأطباء في إنعاشه، نفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» وفاته.ونقلت «إرنا» عن مدير مستشفى «خاتم الأنبياء» بيرحسين كوليوند قوله: إن شائعة وفاة شاهرودي لا صحة لها، وأنه مازال غائباً عن الوعي ويرقد في غرفة العناية المركزة، مؤكدا أن حالته الصحية متدهورة. ولم يشارك شاهرودي في اجتماعات المجلس منذ أشهر عدة بسبب حالته الصحية المتدهورة.وكان شاهرودي قد تلقى العلاج بأحد مستشفيات ألمانيا، ما دفع الجالية الإيرانية للتظاهر ضده لاتهامه بـ«جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية». وطالب النائب الألماني السابق فولكر بيك، باعتقاله ومحاكمته بتهم ارتكاب القتل وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.وشاهرودي من المقربين للمرشد علي خامنئي وخليفته المحتمل لمنصب الولي الفقيه. وفي أغسطس 2017، أصدر خامنئي حكماً بتعيين شاهرودي، رئيسا لمجلس تشخيص مصلحة النظام لمدة 5 سنوات، بدلاً من رئيسه الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي توفي في يناير من العام نفسه.