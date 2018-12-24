ناقش المؤتمر المهني الثاني للتحكيم الذي استضافته القاهرة لمدة ثلاثة أيام، ورقة عمل عن التحكيم في مجال الطيران من إعداد المحامي والمستشار القانوني ماجد بن خثيلة.



وأوضح المحامي والمتخصص في قانون الطيران ماجد بن خثيلة أهمية التحكيم في هذا المجال خصوصاً وأنه يعتبر أحد أهم المجالات الجاذبة للاستثمار وأنه من العوامل التي تقاس بها تقدم الدول، وقد نتج عن هذا الاستثمار العديد من القضايا التي يرغب أطرافها للجوء إلى التحكيم وذلك لتميزه عن القضاء في العديد من الأمور كعامل الوقت والتكلفة والتخصص.

كما تحدث ابن خثيلة عن الخصخصة في هذا المجال وأنواع العقود منها الاتفاقيات الثنائية (ASA) وعقود تأجير الطائرات والمحركات وعقود التشغيل والصيانة وخدمات الملاحة الجوية وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب والامتثال والأمن والسلامة وعقود (BOT,BTO,PPP).

وأكد إبن خثيلة أنه من الضروري وجود مراكز متخصصة في تحكيم قضايا الطيران في وطننا العربي، بالاضافة إلى تاهيل المحكمين المتخصصين في هذا المجال.