أعلنت كوريا الجنوبية اليوم (الاثنين) أنّها فرضت غرامة قدرها 10 ملايين دولار على مُصنّع السيارات الألماني «بي إم دبليو» بسبب مماطلته في سحب سيارات تعاني من خلل في محرّكاتها أدّى إلى اشتعال بعض منها

وقد تصدّرت صور لسيارات «بي إم دبليو» تشتعل فيها النيران أبرز الأخبار في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية هذا الصيف وأفادت معلومات صحافية بأكثر من 40 حالة من هذا القبيل. وترفض بعض المواقف أن تُركن فيها سيارات للعلامة الألمانية خشية أن تندلع فيها النيران

وقد سحبت «بي ام دبليو» أكثر من 170 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب مشكلات في نظام تبريد أنابيب العوادم، ما تسبّب في بعض الحالات باشتعال المحرّكات

وأعلنت المجموعة الألمانية في أغسطس سحب 480 ألف سيارة من الأسواق الأوروبية وبعض البلدان الآسيوية، بما فيها كوريا الجنوبية، قبل أن تشمل هذه العملية مليون سيارة إضافية بعد شهرين

وجاء في بيان صادر عن وزارة النقل الكورية الجنوبية «أعلنت بي إم دبليو أنها لم تعلم بالعلاقة السببية بين الخلل في نظام التبريد وحوادث اشتعال المحركات إلا في 20 يوليو لكنّنا اكتشفنا أنّ المقرّ الألماني للشركة كان قد شكّل في أكتوبر 2015 فريقاً خاصاً مكلّفاً بحلّ هذه المشكلة في نظام التبريد

وأشارت الوزارة التي أعلنت في بيانها خلاصات تحقيق استمرّ 5 أشهر أجرته بالتعاون مع خبراء مستقلّين، إلى أن المُصنّع ذكر هذه المشكلة في مستندات داخلية تعود للعام 2017

وتعتزم الوزارة فرض غرامة على «بي إم دبليو» قدرها 11.1 مليار وون (9.9 مليون دولار) والطلب من النيابة العامة التحقيق في مزاعم مفادها أن الشركة الألمانية تأخرت في الإقرار بالمشكلة وماطلت في سحب المركبات

وفي كوريا الجنوبية، 6 سيارات مستوردة من أصل 10 هي من ألمانيا. وبلغت مبيعات «بي إم دبليو» في البلد نحو 39 ألف مركبة في النصف الأول من العام، بحسب تقديرات الجمعية الكورية لمستوردي المركبات وموزّعيها

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