انطلق سفير الاتحاد السعودي للدراجات الرحالة فهد بن إبراهيم اليحيا أمس (الأحد)، عبر دراجته الهوائية من العاصمة الرياض باتجاه العاصمة الإماراتية أبو ظبي، دعماً لمشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس أمم آسيا 2019 التي ستقام بداية يناير القادم بالإمارات، في رحلة سيقطع من خلالها مسافة 1000 كيلومتر، تستغرق 10 أيام بمعدل 100 كلم يومياً.ودشن انطلاق الرحلة من مقر مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، رئيس الاتحاد السعودي للدراجات صُباح بن عبدالله الكريديس، وبحضور الرئيس التنفيذي المكلف للجنة الأولمبية السعودية عبدالعزيز بن محمد العنزي، حاملاً معه مجسماً تذكارياً على شكل كرة قدم وبشعارات الجهات الداعمة سيتم إيصاله للجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2019.يذكر أن الرحالة اليحيا منح لقب سفير اتحاد الدراجات 2018-2019، نظير المبادرات التوعوية والرحلات التي يقوم بها، ومنها رحلة من مدينة الرياض إلى منطقة نجران لمساندة رجال القوات المسلحة في الحد الجنوبي، ورحلة إلى موسكو قطع من خلالها بدراجته الهوائية مسافة 5145 كيلومترا دعماً لمشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مونديال روسيا 2018.