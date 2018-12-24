افتتح أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، حفل ورش عمل مسرعات الإنجاز بالمنطقة لمركز الإنجاز والتدخل السريع والذي يرتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في حفل استضافته جامعة حائل اليوم (الاثنين) على مسرح كلية المجتمع في المدينة الجامعية.وافتتح الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لأمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، قال فيها: «إننا تعودنا من جامعة حائل التفاعل والتعاون مع جميع أطروحات المنطقة، وتحديداً إذا كانت مثل هذه البرامج التي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 ومسرعات الإنجاز»، وأضاف، أن هذه البرامج لا بد أن تكون سياسة عمل وأداء محفز لإنتاج ما تطمح إليه قيادتنا الحكيمة وشعبنا الكريم للوصول بالوطن المعطاء إلى عنان السماء.من جانبه، استعرض المدير التنفيذي لمركز الإنجاز والتدخل السريع المهندس سليمان المزروع، خطة العمل بدايةً من طلب أمير المنطقة في أن تكون حائل المركز الأول في أي إنجاز أو هدف نضعه صوب أعيننا، وبدأنا فعلياً أهم الأطروحات وهي مسرعات الإنجاز، وقدم المهندس المزروع عرضاً مصوراً ومرئياً يحكي تفاصيل مختبرات خطط التنفيذ لمنطقة حائل، ضمن ثلاثة أهداف «تحفيز السياحة، دعم الصناعة الزراعية، تحسين الخدمات المعيشية»، وأضاف المهندس المزروع، وجدنا دراسات نفذتها الجهات الحكومية ومن خلال دراسات متوفرة في ورش عمل الرؤية، خرجنا منها بإحصاءات ومعلومات مهمة عن حائل، وعملنا ورش عمل بقيادة نائب أمير المنطقة.واختتم الأمير عبدالعزيز بن سعد حديثه بالتأكيد أن هذه البرامج لم تُعمل إلا من أجل حائل ووطننا، مبيناً أنه سيضع وقتاً محدداً لموعد تحقيق أهداف ورش العمل، وما ستصل إليه حائل معشوقة الجميع، موجهاً نصيحة لمسؤولي المنطقة «لا تدعوا المستقبل يفوتكم، فتكونون من الماضي».