أطلقت الشركة السعودية للكهرباء ممثلة في القطاع الغربي مبادرة «سلوكنا الإيجابي قدوة»، التي تمثل إحدى مبادراتها السبع، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي الثالث، وموضوعه لهذا العام «كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة».وقدمت الشركة في المبادرة برنامجاً تدريبياً بعنوان «الاتصال الفعال بمفهوم DISC»، لموظفي الجهات ذات العلاقة في تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين في القطاعات «الحكومي والخاص والخيري» اشتمل على شرح أفضل الممارسات العلمية والمهنية في التواصل الفعال مع ضيوف الرحمن وفق أرقى المعايير العالمية للإسهام في تطوير وتحسين طريقة التواصل مع الحجاج والمعتمرين، وتقديم صورة إيجابية عن جهود المملكة في خدمتهم وإحداث أثر أخلاقي في التعامل مع ضيوف الرحمن وترك انطباع إيجابي لديهم عن مقدمي الخدمة علاوة على نشر ثقافة الاتصال الفعال مع الحجاج والمعتمرين.ويشمل البرنامج الذي سيستمر بمشيئة الله تعالى وفق الخطة التدريبية لجميع الجهات ذات العلاقة التي ترغب بالمشاركة، بالتنسيق مع فريق عمل مبادرات «السعودية للكهرباء» في القطاع الغربي، وتقديم خمس دورات تدريبية وورشة عمل تعريفية بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء «فريق لأجلك يا وطن» التطوعي في مكة المكرمة، حيث استفاد منها 189 مشاركاً ومشاركة منهم 104 من الرجال، و85 من النساء يمثلون 10 دوائر حكومية وأهلية وخيرية.وسيستمر البرنامج التدريبي وفق الخطة التدريبية لجميع الجهات ذات العلاقة التي ترغب بالمشاركة بالتنسيق مع فريق عمل مبادرات «السعودية للكهرباء» في القطاع الغربي.