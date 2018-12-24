سحبت الإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات في أمانة الطائف، 4 آلاف سيارة خربة من الطائف وضواحيها خلال الفترة الماضية من العام الحالي، وذلك ضمن مشروع إزالة السيارات الخربة والهياكل التالفة من داخل الأحياء والطرق والشوارع والميادين والأراضي الفضاء، تعزيزاً لأعمال تحسين المشهد الحضري، وإزالة المشوهات البصرية التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال الامانات والبلديات.

وقد وجه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، بمتابعة كافة المواقع التي حصرتها الأمانة من خلال البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية والإدارات الاشرافية، لتخليص المدينة من السيارات الخربة بشكل نهائي، مع إعطاء مهلة كافية لأصحاب السيارات الخربة لمعالجة أوضاع سياراتهم قبل البدء في إزالتها من خلال اللجنة المختصة، مشدداً على استمرار الجهود الرقابية على المواقع التي يكثر فيها رمي السيارات الخربة، ومنع تراكم مثل هذه الملوثات البصرية والبيئية، واحتواء الأضرار الصحية والأمنية الناجمة عنها.

وأوضح الوكيل المساعد للخدمات المهندس مشعل الثمالي، أن المشروع سيستمر على مدار العام لحين التخلص من كافة السيارات الخربة والهياكل الخردة من أحياء وشوارع الطائف والضواحي، مشيراً إلى فرق العمل الميدانية تضع ملصقات تحذيرية لأصحاب هذه المركبات لمعالجة أوضاعها حتى لا تتعرض للسحب، وأكد أن الدراسات أثبتت أن السيارات الخربة تشغل حيزاً كبيراً من المواقع، ولها تأثيرات سلبية متنوعة مما دفع الأمانة إلى اتخاذ خطوات سريعة لتنظيف المدينة من هذه الهياكل بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.