نفذت وزارة النقل ممثلة في فرعها بالرياض مدخلين جديدين لقرية الجنادرية، كل مدخل بست مسارات مع مسارات للتباطؤ والتسارع ضمانا للسلامة المرورية، بالإضافة إلى توسعة وتحسين مدخلين آخرين، مما سيساهم في انسيابية الحركة المرورية للدخول والخروج من وإلى موقع المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية)، أوضح ذلك المهندس سلمان بن محسن الضلعان مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض.

وأشار المهندس الضلعان إلى أن تلك الأعمال جاءت نظرا لما تشهده الطرق المؤدية لموقع المهرجان من كثافة مرورية عالية خلال فترة انعقاد المهرجان، وامتدادا لما تبذله وزارة النقل من جهود في سبيل تسهيل حركة المرور على الطرق المؤدية للمهرجان والخارجة منه، وبعد دراسة الملاحظات التي سُجلت في الاعوام الماضية على الطرق المؤدية للمهرجان، ومواقع الازدحام وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما بين الضلعان أن من ضمن الأعمال التي نُفذت، لتسهيل حركة المرور على الطرق المؤدية لموقع الجنادرية تنفيذ طريق النقل الترددي وتزويد كافة الطرق المحيطة بموقع المهرجان باللوحات الإرشادية الموجهة للمهرجان.

وبالنسبة للمدخلين الجديدين للمهرجان أوضح المهندس الضلعان، أنه تم إنشاؤهما في نهاية التوسعة بعرض 6 مسارات مخصصة للدخول، ومخرج آخر للمهرجان بعرض 6 مسارات (3 للدخول و3 للخروج)، مع توسعة الطريق قبل المدخل لزيادة عدد مسارات الطريق إلى 3 مسارات بعد عملية كشط وإعادة سفلتة الكتف الأسفلتي القائم، وتخطيط المسارات حسب أصول السلامة المتبعة.

وأضاف أنه تم كذلك توسعة وتحسين مدخلين آخرين، وتوسعة المدخل الثالث للمهرجان مع كشط وسفلتة لزيادة عدد مسارات الطريق إلى 3 مسارات، إضافة إعادة تأهيل المخرج الرابع للمهرجان بعمل مسار لخروج السيارات".

جدير بالذكر أن فرع الوزارة بمنطقة الرياض إنتهى من أعمال توسعة وتحسين الطريق المتجه للصمان، بداية من جسر الثمامة إلى المدخل الأول للمهرجان لاستيعاب الحركة المرورية المتزايدة على هذا الطريق، خاصة خلال فترة عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.

وفي ختام تصريحه ناشد المهندس الضلعان جميع مستخدمي الطرق باتباع إرشادات السلامة، والتقيد بالتعليمات الارشادية راجيا السلامة للجميع.