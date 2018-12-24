كرّم مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري المعلم محمد الزهراني من متوسطة الحسين بن علي، بعد أن قطع إجازته المرضية التي كان قد حصل عليها، وعاد إلى ممارسة عمله في المدرسة، حرصًا منه على مصلحة أبنائه الطلاب، وتقديرًا لمهنته الشريفة ضاربًا أروع صور التفاني والإخلاص في عمله.



كما كرم مدير التعليم قائد المدرسة هادي اليزيد لاهتمامه بالمعلم وتكريمه له في المدرسة. وثمن مدير التعليم موقف المعلم مؤكداً أنه من النماذج المميزة في الميدان التعليمي، وقدوة حسنة بتصرفه النبيل متمنياً له السلامة والعافية.