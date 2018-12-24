وقع المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والمدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر» المهندس علي بن ناصر العسيري، اتفاقية تعاون مشترك لارتباط المؤسسة بقناة التكامل الحكومية (كمزود ومستفيد) والاستفادة من نظام المراسلات الإلكترونية الحكومي (مراسلات) التي تأتي ضمن خدمات «يسّر» المقدمة لدعم مسيرة التحول الرقمي.وأوضح المدير العام للبرنامج، أن الارتباط بقناة التكامل يمكن الجهات من إتمام خدماتها وتقديمها إلكترونيًا بشكل كامل، ذلك أن الخدمات المقدمة عبر القناة تتميز بالجودة والأداء والموثوقية والاعتمادية العالية، مبينًا أن إجمالي الجهات الحكومية المرتبطة بالقناة كمزود ومستفيد 133 جهة حكومية، إلى جانب أن القناة أسهمت منذ تأسيسها في تحقيق أكثر من 1.700.000 عملية بين الجهات الحكومية المرتبطة بها.وأكد المهندس العسيري، أن إجمالي المراسلات والمعاملات الحكومية التي يستهدف البرنامج رقمنتها عبر منظومة (مراسلات) أكثر من 13 مليون مراسلة في السنة، حيث يهدف برنامج «يسر» من خلال منظومة مراسلات إلى الارتقاء بمسيرة التحول الرقمي.وأفاد أن البرنامج يقف بصورة دائمة على احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية في المملكة، وذلك ضمن جهوده الرامية إلى تمكين تلك الجهات من المضي في مسيرة التحول الرقمي ودعمها من أجل تقديم خدمات ترتقي لتطلعات المستفيدين، وبمستوى عال من الأداء والموثوقية، مشيرًا إلى أن البرنامج يعمل على تحقيق تطلعات حكومة المملكة الرامية إلى إيجاد التطور المنشود للمجتمع السعودي، من خلال تقديم الدعم اللازم للجهات كافة.