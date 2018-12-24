رأس المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم (الاثنين)، الجلسة الرابعة لمجلس إدارة تعليم تبوك، وذلك بقاعة الاجتماعات بنين وعبر الشبكة الهاتفية بمكتب المساعدة بنات.



وأوضح أمين إدارة تعليم منطقة تبوك موسى بن سليمان الحربي، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول اجتماع المجلس، ومنها مناقشة توصيات الجلسة السابقة ومبادرة الثانوية التاسعة (مدينتي أجمل)، التي تسعى إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتوجيه الطاقات الفكرية للإسهام في خدمة المجتمع، كما تم مناقشة مقترح برنامج تطوعي في اللغة الانجليزية تحت عنوان (انطلاق بالآفاق)، الذي يهدف إلى تدريب الطلاب والطالبات والمعلمات على نماذج اختبارات قياس اللغة الانجليزية منهج (الآيلتس)، وجرى اتخاذ عدد من التوصيات حيالها، لما فيه مصلحة العمل.